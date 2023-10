Bayerns Ministerpräsident Söder zeichnet Journalistin Hayali aus

Der bayerische Ministerpräsiden Markus Söder hat der ZDF-Journalistin Dunja Hayali am Mittwoch einen Ehrenpreis übergeben. Der «Blaue Panther – TV Streaming Award» geht an Hayali, die unter anderem das «Heute-Journal» und «Das aktuelle Sportstudio» moderiert.

Söder lobt in seiner Rede die Journalistin in höchsten Tönen. Hayali verbinde «Haltung mit professionellstem Handwerk». Hayali stehe «für einen klaren Kompass gegen Rassismus, Frauenhass und Diskriminierung von Minderheiten». Und: In Zeiten von «Fake News, Demokratiefeindlichkeit und Krisen» zeige die ZDF-Frau ein vorbildhaftes journalistisches Engagement.Es geht hierbei vor allem um eine symbolische Aufwertung.

Die Annahme des Preises ist in diesem Fall eine rote Linie. Ein Journalist sollte sie nicht überqueren. Das Verhältnis zwischen vielen Mainstream-Journalisten und Politikern zeugt ohnehin von einer Art Inzucht, die erschreckend ist. Hochrangige Journalisten, die plötzlich zu Pressesprechern im politischen Feld werden, eine staatsnahe und die vorherrschende Politik im Wesentlichen mittragende «Berichterstattung»: Da braucht es nicht auch noch Politiker, die Journalisten für ihre staatskonformistische Haltung auszeichnen. headtopics.com

Marcus Klöckner ist Journalist und Autor. Zuletzt von ihm erschienen: «Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Das Corona-Unrecht und seine Täter», Rubikon. 3 Kommentare zu ""Die Auszeichnung einer Journalistin für ihre Haltung passt irgendwie nicht richtig zusammen. Erste Aufgabe des Journalismus ist es, wertneutral zu berichten und nicht zu agitieren. Aber das Ganze passt eben in die Propagandamaschine des Wertewestens.

