Bayern München scheitert im Pokal an Drittligist Saarbrücken

Und der Einsatz der Hausherren wird belohnt, Patrick Sontheimer sorgt kurz vor der Pause für den 1:1-Ausgleich.reagiert und wechselt im zweiten Durchgang seine Stars ein, darunter Serge Gnabry und Jamal Musiala. Doch auch das ändert nichts daran, dass Bayern München in ein Debakel läuft: In der sechsten Minute der Nachspielzeit trifft Marcel Gaus nach einem Konter zum 2:1-Sieg für Saarbrücken.

