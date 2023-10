Bayern München: Probleme trotz ungeschlagener Saison

Abgesehen von der 0:3-Pleite gegen Leipzig im Supercup ist Bayern München in dieser Saison noch ungeschlagen. Didi Hamann sieht trotzdem grosse Probleme beim deutschen Rekordmeister und ist auch skeptisch, was das Comeback von Manuel Neuer angeht. In seiner neusten Kolumne bei «Sky» schreibt Didi Hamann über die Leistungen der deutschen Top-Teams in der Champions League.

Obwohl bei Bayern München die Ergebnisse stimmen, ist Hamann alles andere als überzeugt von Thomas Tuchel und seinem Team. Skeptisch ist Hamann auch bei Manuel Neuer, der unmittelbar vor dem Comeback steht. Ein grosses Lob gibt es dagegen für einen anderen Keeper: Gregor Kobel.20 Punkte aus acht Liga-Spielen, alle drei Spiele in der Champions League gewonnen und auch im Pokal noch dabei – trotz vielerist Bayern München im Soll. Am Dienstag gab es bei Galatasaray Istanbul einen 3:1-Erfolg, womit die Münchner ihre vergangenen 16 Gruppenspiele in der Königsklasse allesamt gewonnen haben.

Alles im Lot also in München? Kritik gibt es von Didi Hamann dennoch. Der frühere Bayern-Profi, der seit neustem auch für blue Sport als Experte tätig ist, schreibt in seiner Kolumne bei: «Durch ihre individuelle Klasse finden sie immer Wege zu gewinnen, aber in Sachen Spielfluss und Homogenität lässt bei ihnen vieles zu wünschen übrig. headtopics.com

Der 50-Jährige kritisiert Tuchel auch für den Umgang mit seinen Mittelfeldspielern: «Kimmich, Goretzka und Laimer musst du deutlich sagen, was du von ihnen willst. Und wenn sie das nicht machen, spielen sie nicht. Disziplin ist Einstellungssache, du kannst sie Leuten beibringen.» Einen klassischen Abräumer haben die Bayern nicht in ihren Reihen, so bleibt das defensive Mittelfeld die Problemzone bei den Münchnern.

Am Samstag wartet in Bremen ein wichtiges Auswärtsspiel auf Union. Hamann ist besorgt: «Ich habe grösste Bedenken. Es täte mir persönlich weh, wenn die Beziehung zwischen Fischer und Union, die über Jahre so wunderbar war, auseinander gehen würde. headtopics.com

