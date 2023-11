Bayern München: Müller schiesst nach Cup-Debakel gegen Mitspieler

Müller: «Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei oder vier Spieler von sich aus verstehen, den Support auch zu respektieren.»Thomas Müller nimmt seine Teamkollegen vor laufender Kamera in die Pflicht. Viele von ihnen verschwinden nach dem Schlusspfiff umgehend in der Kabine. Die Fans seien unter der Woche mehrere 100 Kilometer gereist.Sieg Bayern

Zum Ausscheiden meint der 34-Jährige: «Man muss Saarbrücken für den Kampf gratulieren. Wir waren auch einfach nicht clever. Sie sollen sich freuen, aber wenn Bayern in Saarbrücken verliert, haben wir einiges falsch gemacht.»

