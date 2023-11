Bayern blamiert sich in der 2. Runde gegen einen Drittligisten

Vor 16 000 traf erst Thomas Müller 0:1 (16.), Stürmerstar Harry Kane wurde von Trainer Thomas Tuchel geschont. Patrick Sontheimer glich noch vor der Pause für den Drittligisten aus (45.+1) - und dann schoss Marcel Gaus (90.+6) den Außenseiter ins Glück. Eine Knieverletzung von Matthijs de Ligt trübte den Abend der Bayern zusätzlich, die den Pokal zuletzt 2020 gewonnen hatten.

Für zwei weitere Bundesliga-Konkurrenten ist der Pokal ebenfalls schon nach der 2. Runde vorbei. Freiburg erlebte gegen den Zweitligisten SC Paderborn ein Heim-Debakel und verlor mit 1:3. Die auch in der Liga kriselnden Mainzer gingen bei Absteiger Hertha BSC mit 0:3 unter. Neben den Berlinern steht auch Eintracht Frankfurt nach dem 2:0 bei Viktoria Köln im Achtelfinale. Auch der 1.

