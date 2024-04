Bayer Leverkusen ist erstmals Deutscher Meister . Xhaka und Co. gewinnen gegen Werder Bremen mit 5:0 und holen sich so bereits fünf Spieltage vor Schluss und ohne eine Niederlage den Meistertitel. Wie ausgelassen Granit Xhaka gefeiert hat und was die internationale Presse zum neuen Fussballmeister sagt.«Marca»: «Xabi I. von Deutschland: Bayer Leverkusen erobert die erste Bundesliga -Meisterschaft seiner Geschichte.

«Independent»: Bayer Leverkusen gewinnt die Meisterschaft und beendet nach elf Titeln die Serie von Bayern München. Leverkusen war unten in der zweiten Tabellenhälfte, als Xabi Alonso die Mannschaft im Oktober 2022 übernommen hat. Der Spanier hat den Verein zu einem historischen Titel in seiner ersten vollen Saison als Trainer geführt.»

«Blick»: «Ungeschlagen zur Meisterschale. Wirtz-Hattrick und Xhaka-Traumtor sichern Leverkusen den Titel. Die Bayern-Dominanz in der Bundesliga ist vorbei. Um 19.19 Uhr brechen in der BayArena endgültig alle Dämme: Bayer Leverkusen schlägt Werder Bremen gleich mit 5:0 und kürt sich damit zum deutschen Meister. Für Leverkusen ist es der erste Bundesliga-Titel in der Klubgeschichte.

Bayer Leverkusen Deutscher Meister Xhaka Werder Bremen Bundesliga

