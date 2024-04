Bayer 04 Leverkusen bleibt ungeschlagen

Bayer 04 Leverkusen weiß gar nicht mehr, wie verlieren überhaupt geht: In dieser Saison hat die Werkself kein einziges von 40 Pflichtspielen verloren. So lange blieb noch kein deutscher Club zuvor ungeschlagen. Die 40. Partie ohne Niederlage gab es am Dienstagabend im Halbfinale des DFB-Pokals. In diesem gewann Bayer Leverkusen problemlos gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit 4:0. Bereits am Dienstag setzte sich Kaiserslautern mit dem Schweizer Jan Elvedi gegen Saarbrücken durch.

Im Gegensatz zu den letzten Spielen fielen die Treffer des Teams um Nati-Captain Granit Xhaka früh in der Partie. Frimpong traf in der 7. Minute, Adli in der 20. und Witz in der 35. Letztgenannter traf in der zweiten Halbzeit nochmals. Xhaka leitet das 1:0 ein Xhaka zeigte, wie so oft in der laufenden Saison, eine fantastische Leistung. Er war Dreh- und Angelpunkt im Bayer-Team. Und das 1:0 wäre ohne ihn nicht gefalle

