Baukosten laufen aus dem Ruder: Auto AG Truck muss bei ihrem Neubauprojekt im Thurgau über die Bücher

10 bis 15 Millionen Franken wollte die Auto AG Truck in ein neues Nutzfahrzeugzentrum in Wigoltingen investieren. Doch in einem ersten Projektentwurf summierten sich die Kosten auf 19 Millionen Franken. Nun wird das Projekt überarbeitet. Klar ist: Der Baustart verzögert sich, und maximal will die Firma 15 Millionen ausgeben.

Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.

Baukosten Neubauprojekt Auto AG Truck Thurgau Nutzfahrzeugzentrum Investition Baustart Kosten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagblatt_ch / 🏆 32. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eigentlich absurd: Die Olma bettelt um Millionen und bekommt MillionenDie Olma braucht Geld von Privaten und bekommt Millionen vom Bund. Wegen einer Autobahnröhre müssen verschiedene Gebäude weichen. Die surreale Zahlenschieberei ist ein Lehrstück, wie unser Land funktioniert.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Sie gehen von Auto zu Auto und stehlen: Das sind die Hotspots der «Fälleler» im AargauDiebe klauen so viele Wertsachen wie noch nie aus Fahrzeugen. Eine exklusive Auswertung der AZ zeigt, welche Gemeinden besonders betroffen sind.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Baloise: Führung wirft das Ruder bei Innovationen herumDer Basler Allversicherer hat seinen Aktionären im Jahr 2023 weniger Gewinn abgeliefert. Bei der Innovationsstrategie macht die Führung der Baloise nun einen Schnitt.

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Ruder-Weltcup in Varese - Durchzogener Einstand von Gmelin und WettsteinDer Auftakt in den Ruder-Weltcup gelingt Jeanine Gmelin und Nina Wettstein im italienischen Varese nicht nach Wunsch.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Das Ruder herumgerissen: Präsident Gassmann hinterlässt beim FC Baden riesige FussstapfenIm Jahre 2018 übernahm Präsident Heinz Gassmann einen angeschlagenen FC Baden und verhalf dem Verein innert kurzer Zeit zu sportlichem Glanz. Dafür gebührt ihm Respekt und Dank, auch ausserhalb der Badener Stadtgrenze. Ein Kommentar.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Macron ist nicht mehr der «Mozart der Finanzen» – Frankreichs Finanzen laufen aus dem RuderMit 5,5 Prozent übertrifft das französische Haushaltsdefizit im Jahr 2023 alle Prognosen. Die Verschuldung steigt auf einen rekordhohen Betrag von 3000 Milliarden Euro. Droht der EU eine neue Finanzkrise?

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »