Bauernhöfe in der Schweiz von Diebstählen betroffen

Zeno Stadler, Landwirt aus Bronschhofen SG, ist genervt: «Unbekannte klauen immer wieder bei uns auf dem Bauernhof.» Angefangen habe es vor zwei Jahren, als sein 2500 Franken teures E-Bike aus der Garage gestohlen worden sei. Diesen September hätten dann erneut immer wieder kleinere nächtliche Diebstähle stattgefunden: «Einmal war es mein Portemonnaie, andere Male Eier und Käse aus unserem Hofladen», sagt der 56-Jährige.

» «Während des Melkens ist er in unser Haus geschlichen» Ebenfalls betroffen ist Bäuerin Brunhilde Hinder aus Bronschhofen SG: «Während ich im Stall die Kühe melkte, schlich ein Dieb in unser Wohnhaus und entwendete 2000 Franken Bargeld.» Ihr Sohn habe sich währenddessen in seinem Zimmer aufgehalten und nichts von alledem bemerkt. Auch die Hinders haben nun Massnahmen ergriffen: «Wir haben seit dem Vorfall eine Kamera installiert.

