Bäuerin hilft als Lebenscoach bei Burnout

Bäuerin Agnes Betschart aus Küssnacht am Rigi SZ hatte selbst ein Burnout. Heute hilft sie als Lebenscoach Menschen, die von diesem Erschöpfungszustand betroffen sind. coaching-fuer-veraenderung.ch PreviousNext Ein Burnout (deutsch: Ausbrennen) ist ein Zustand totaler körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung, der mit einer verminderten Leistungsfähigkeit einhergeht.

Es ist in dem Sinne keine Krankheit, sondern ein Zustand, der sich auch wieder ändern lässt, wie die Geschichte von Agnes Betschart nahelegt. Es waren verschiedene Ursachen, die Agnes Betschart in ein Burnout geführt haben, lässt sich dem Bericht des «Beobachter» entnehmen. Als Ratschläge aus der Geschichte von Agnes Betschart gehen hervor: die Symptome des Burnouts so früh wie möglich erkennen, sich rechtzeitig Hilfe holen und es also gar nicht so weit kommen lassen. Die Ostschweizer Fachhochschule ist dabei nur eine der Institutionen, die sich darum bemühen, den Ursachen des Burnouts entgegenzuwirke





