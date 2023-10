Bäuerin Cynthia kriegt Abfuhr von Single-Mann in Kuppelshow

In der neuen Folge von «Bauer, ledig, sucht» bekommt Bäuerin Cynthia von ihrem auserwählten Kandidaten Marc eine Absage. Der Grund? Er sei noch nicht offen für eine neue Liebe.In der neuen Folge von «Bauer, ledig, sucht» bekommt Bäuerin Cynthia von ihrem auserwählten Kandidaten Marc eine Abfuhr. Der Grund? Er sei noch nicht offen für eine neue Liebe.

Die Bernerin muss sich für die Hofwoche für einen Kandidaten entscheiden. Zur Wahl stehen Christoph und Marc. Nach einem kleinen Wettbewerb entscheidet sie sich für Marc. Doch dieser gibt ihr kurzerhand eine Absage. Er sei noch nicht bereit für eine neue Liebe, begründet er. Cynthia aus dem Kanton Bern ist eine lebensfrohe Bäuerin. Die 36-Jährige ist begeisterte Reiterin und ein Pferdenarr.

Sie hat sich mit der Hilfe der Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht» aufgemacht, nach ihrem Mister Right zu suchen. Sie sucht einen Mann, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und auch mal mit ihr ein Picknick in der Natur geniessen kann – und auf dem Hof auch mal anpacken kann.Kleine Challenge entscheidet Um sich besser zwischen den beiden Liebeskandidaten entscheiden zu können, veranstaltet die Emmentalerin einen kleinen Pferdeparcour.Cynthia entscheidet sich für Marc und überreicht ihm zum Start seiner Hofwoche ein Lebkuchenherz. headtopics.com

Doch Marc lehnt das Kennenlern-Angebot in letzter Minute ab. Ein kleiner Schock für Cynthia. Marc begründet den Korb so: «Es liegt nicht an dir, ich finde dich wirklich sympathisch. Es hat Spass gemacht. Aber ich merke, innerlich bin ich noch nicht so weit, dich kennenzulernen. Meine Scheidung ist knapp ein Jahr her.»Ob sich Cynthia vom Korb erholt und sich in Christoph verlieben kann? Das zeigt sich in den nächsten Folgen «Bauer, ledig, sucht».

