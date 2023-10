Bauer sucht Frau: Neue Entwicklungen auf dem Hof

Aufregungslos striegelt und sattelt Cynthia die Abhol- und Testgefährt.

Das furchtlose Duracell-Häschen hat sich fürs Doppeldate einiges ausgedacht. Erwartungsvoll ersehnen die zwei Blauäugigen trotz Konkurrenz Gedanken ihre Dame des Herzens. Hoch zu Ross zurück zum Hof, wartet ein Hindernislauf neben Pferd auf den «südländertyp» Marc und «schweizertyp» Christoph. Unerwartet ist das am Ende des eigens gewünschten Abgangs des eigentlichen Gewinners.Ein Kalb kommt selten allein Der geschmeidige Res ist zum ersten Mal nicht allein zu Hause. Es ist eine wahre Freude, den zweien beim Arbeiten zuzusehen.

Da stört es nicht einmal, wenn das Kalb mit Res «sKalb macht» und ihn lieber neckt als Milch zu trinken. Ich habe das Gefühl, dass etwas Schönes heranwächst. Und das ist nicht bloss das kleine, schlitzohrenhafte Kalb. headtopics.com

Gestanklos verliebt Stallneuling Michael kann sein Ekel vor Mist nicht verbergen. Wenn er Andrea zurück erobern will, darf Gestank kein Hindernis sein. Bei den Ziegen angekommen, deckt der Hofherr einen wahren Mister Proper auf und besteht die Scheissprüfung glamourös.

Michael ist auf der Überholspur und muss sich vor der Tempopolizei hüten. Glücklicherweise gibt’s in der Liebe keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nur einen Distanzmesser. Und das Messgerät ist Andrea’s Herz. headtopics.com

Taten anstatt Worte Wo die Worte fehlen, übernimmt die Musik und Nina weiss Albi’s Morgengruss per Schwyzerörgeli sehr zu schätzen. Beim anschliessenden Kühe zählen auf der Alp kommt Albi (in seinem Tempo) doch ein wenig aus sich heraus.

