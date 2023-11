Bauarbeiter stürzen in Hamburg von Gerüst

Die Handwerker sind offenbar von einem Gerüst gestürzt. Möglicherweise ist das Gerüst auch zusammengebrochen.Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Sie seien bei Arbeiten an einem Fahrstuhlschacht von einem Gerüst gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagvormittag.

Möglicherweise sei das Gerüst zusammengebrochen. Es seien 60 Rettungskräfte im Einsatz. Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier, eine der grössten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels.

Die genaue Anzahl Personen, die bei dem Unfall verletzt wurden, sei derzeit noch unklar. Unterdessen ist die Grossbaustelle komplett geräumt worden. Betroffen waren rund 700 Bauarbeiter.

