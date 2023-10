Bauarbeiten in der Lammschlucht: Kantonsstrasse gesperrt

Im Abschnitt Chlusbode bis Under Lammberg wird der Fels abgetragen.Die Kantonsstrasse durch die Lammschlucht wird wegen Bauarbeiten am 30. Oktober sowie vom 27. November bis 1. Dezember jeweils von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Aufgrund der engen Platzverhältnisse seien Tagessperrungen unumgänglich, schreibt die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur in einer Mitteilung. Der Verkehr wird über die alte Flühlistrasse umgeleitet.

Die Bauarbeiten in der Lammschlucht schreiten planmässig voran, heisst es in der Mitteilung weiter. Insbesondere habe der Fels erfolgreich abgetragen werden können. In den Wintermonaten laufen die Bauarbeiten neben der Kantonsstrasse. Ab dem 8. April 2024 wird der Verkehr wieder einspurig durch die Lammschlucht geführt.Das Schreckgespenst Massenentlassung geistert herum.

Vollsperrung der Nationalstraße aufgrund von BauarbeitenIm Bereich des Schöneichtunnels werden umfangreiche Umleitungen und Sperrungen erforderlich sein. Das ASTRA bittet die Autofahrer, nicht dringende Fahrten zu vermeiden und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die Bauarbeiten dauern vom 3. November 2023, 21:00 Uhr, bis zum 6. November 2023, 05:30 Uhr. Es werden umfangreiche Umleitungen eingerichtet. Weiterlesen ⮕

Corona-Impfstoff: Deutschland plant Massenimpfungen ab DezemberDeutschland plant, ab Dezember mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus zu beginnen. Die Impfungen sollen zunächst für Risikogruppen und medizinisches Personal zur Verfügung stehen. Die genaue Verteilung und Organisation der Impfungen wird derzeit noch ausgearbeitet. Weiterlesen ⮕

Staatsstrasse in Mels SG wird sichererAm Montag, 30. Oktober 2023 beginnt das kantonale Tiefbauamt mit den Bauarbeiten an der Staatsstrasse in Mels. Weiterlesen ⮕

Wegen Personalmangel: VBL stellen Linie 5 vorübergehend ein – Linie 1 fährt reduziertWegen eines Personalengpasses im Fahrdienst haben die Verkehrsbetriebe Luzern entschieden, die Linie 5 bis am 10. Dezember 2023 einzustellen. Die Linie 1 wird zudem reduziert. Weiterlesen ⮕

VBL streicht wegen Personalmangel eine Buslinie - Regionaljournal ZentralschweizIn Luzern verkehren bis zum Fahrplanwechsel vom 10. Dezember keine Busse der Linie 5 mehr. Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) begründen die Einstellung der Direktverbindung Emmenbrücke-Kriens mit dem Personalmangel. Weiterlesen ⮕

