Basler Krise: Neuer Trainer beim FCB? David Degen zählt Heiko Vogel an

Vier Spiele, null Punkte und ein Torverhältnis von 0:10 – die Tage von FCB-Trainer Heiko Vogel dürften gezählt sein. Beim peinlichen 0:3 im Kellerduell gegen Lausanne wird der Deutsche schon in der Pause von David Degen öffentlich angezählt. «Es ist klar, wir stehen hinter Heiko Vogel. Aber am Ende des Tages müssen die Ergebnisse und Punkte kommen», so der Verwaltungsratspräsident im Interview mit blue.

«Ich toleriere nicht, dass sich meine Mannschaft in der ersten Hälfte überhaupt nicht an den Plan gehalten und sich in der zweiten Halbzeit aufgegeben hat», so Vogel über den Auftritt seines Teams. Heiko Vogel: «Aufgeben ist für mich keine Option» Die Hauptschuld für die miserablen Ergebnisse der letzten Wochen will Vogel nicht alleine auf sich nehmen. «Ich sehe uns als Trainerteam nicht in der Alleinverantwortung.

