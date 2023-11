Basler Jugi-Treff ärgert sich über Car-Reisende vor der Haustür

Die Leitung des Jugendtreffs hat sich bei den SBB beschwert, dass die Reisenden das Areal zumüllen und bepinkeln. Doch das ist noch nicht genug. Das Areal wei weiterhin voll von Müll und rieche nach Urin.Der Bahnhof Basel SBB wird derzeit ausgebaut. Für die Bauzeit ist deshalb die Haltestelle für Fernbusse verschoben worden, direkt vor den Purple Park – das Jugendzentrum im Gundeli.

Bis zu 27 Fernbusse halten pro Tag vor dem Jugendtreff und Reisende nehmen die Jugi offenbar als Teil der Busstation wahr. Sie wollen an der Bar etwas zum Trinken bestellen, sich ausruhen oder die Toilette benutzen. Das stelle das Team vor Gewissensfragen, so die Jugendarbeit. Natürlich lasse man die Busreisenden das WC benützen, jedoch könnten sie sich nicht einfach im Jugendtreff ausbreiten. Zu Beginn habe man sich zurückgehalten, steht im Newsletter weiter.

Die SBB reagierten auf die Beschwerde des Purple Parks und stellten «unverzüglich» und «kostenlos» ein Toitoi-WC und einen Müllcontainer hin, die auch regelmässig und auf Kosten der SBB gereinigt würden, wie die SBB in ihrer Stellungnahme schreibt.

Doch das Problem scheint damit nicht gelöst. Innert Stunden stinke es jeweils zum Himmel. Auch die Mauern des Jugendzentrums seien von Urin getränkt, sodass man den Gestank nicht einmal mehr mit dem Hochdruckreiniger wegbekomme, wie aus den Schilderungen des Jugendtreffs hervorgeht. Und was hier geputzt werden müsse, sei schlicht «unzumutbar».Interessant ist, dass für das Problem gar nicht die SBB, sondern der Kanton zuständig ist.

