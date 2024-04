Baselbieter Polizei nimmt mutmassliche Geldkuriere fest

Der Baselbieter Polizei ist es am Dienstag in Pratteln gelungen, zwei mutmassliche Geldkuriere festzunehmen. Die beiden Männer konnten verhaftet werden, als sie bei einem Betrugsversuch Geld bei einer geschädigten Person abholen wollten. Dies teilten die Behörden am Mittwoch mit. Eine 81-jährige Frau hatte zuvor am Dienstagnachmittag einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Basellandschaftlichen Kantonalbank erhalten.

Dieser teilte ihr mit, dass von ihrem Konto ein grösserer Geldbetrag abgebucht worden sei und deshalb ein Betrugsverdacht bestehe. Die Frau wurde daraufhin aufgefordert, einen grösseren Geldbetrag bei der Bank abzuheben, um bei der Ermittlung des Täters behilflich zu sein. Die Geschädigte begab sich daraufhin zu ihrer Hausbank und wollte dort das Geld abhebe

