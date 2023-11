Basel zu Gast in Kriens – bringt Celestini den FCB zurück in die Spur?

Celestini soll den FCB zurück in die Spur bringen. Die Basler stehen in der Super League mit nur fünf Punkten aus elf Spielen am Tabellenende. Nun bietet sich im Cup die Chance auf ein Erfolgserlebnis. Mit dem SC Kriens wartet der Neuntplatzierte der Promotion League.

BZBASEL: Aller guten Dinge sind drei: Diese Elf schickt FCB-Trainer Celestini in Kriens aufs FeldBeim FC Basel will einfach keine Ruhe einkehren. Am Dienstag entliess der Verein Bis-auf-Weiteres-Trainer Heiko Vogel aufgrund einer beispiellosen Negativserie mit null Punkten und Toren in vier Spielen. Es übernahm Fabio Celestini. In seinem ersten Spiel als FCB-Trainer geht es in Kriens gleich um den Viertelfinaleinzug im Schweizer Cup.

BAZONLINE: – FC Basel: Findet der FCB unter Celestini zum Siegen zurück?Im Achtelfinal des Schweizer Cup trifft der FC Basel auswärts auf den SC Kriens aus der Promotion League. Verfolgen Sie die Partie hier im BaZ-Liveticker. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

NAU_LIVE: FC Basel trennt sich von Trainer Heiko Vogel, Fabio Celestini kommtDer FC Basel steckt in der Krise, schwebt in Abstiegsgefahr. Nach der Pleite in Lausanne muss Trainer Heiko Vogel seinen Posten räumen.

BZBASEL: – und der FC Basel zaubert Fabio Celestini aus dem HutEinen Tag vor dem kapitalen Cup-Achtelfinal in Kriens trennt sich der FC Basel doch noch von Coach Heiko Vogel. Übernehmen tut Fabio Celestini per sofort. Er bekommt einen Vertrag bis Ende Saison.

BLUENEWS_DE: Trainerwechsel beim FC Basel: Heiko Vogel entlassen, Fabio Celestini übernimmtHeiko Vogel wird als Trainer des FC Basel entlassen. Fabio Celestini übernimmt die Mannschaft bis Ende Saison. Die Einschätzung von blue Sport Chefredaktor Andreas Böni.

NAU_LIVE: Fabio Celestini wird neuer Trainer des FC BaselDer ehemalige Sion-Trainer Fabio Celestini wird neuer Trainer des FC Basel. Die Reaktionen der Fans sind gemischt, einige erhoffen sich einen positiven Einfluss auf das Team, während andere spöttisch auf Celestinis Abstiegserfahrung verweisen.

