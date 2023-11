Basel-Stadt: Trotz Steuersenkung gute Finanzlage bis 2024

Trotz Steuersenkung wird es Basel-Stadt auch 2024 finanziell gut gehen. Ein paar Rüffel erteilt die Finanzkommission unter der Leitung von SVP-Grossrat Joël Thüring aber.

Ende Jahr geht es im Grossen Rat immer ums Geld: Wie viel davon braucht der Kanton Basel-Stadt im nächsten Jahr? Wie viel hat er letztes Jahr ausgegeben? Was hat zu viel Geld gekostet? Wofür bräuchte es mehr? Die 13-köpfige Finanzkommission (Fiko) unter der Leitung von SVP-Grossrat Joël Thüring hat am Donnerstag ihren alljährlichen Bericht publiziert, der nebst positiven Feststellungen auch einige Rüffel und Mahnungen zu den Kantonsfinanzen enthält: Letztes Jahr hiess es noch, der Neubau für die Einsatzzentrale am Spiegelhof sei per Ende 2023 abgeschlossen. Nun dauert es fast ein Jahr länger





