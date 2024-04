Basel sichert sich mit 2:1-Sieg gegen Servette den 9. Rang

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wie9 Punkte Vorsprung auf die Barrage : Sind die Basler nach dem 2:1 gegen den FC Servette gerettet? Oder wird es doch noch mal spannend?16 Punkte Vorsprung auf Stade Lausanne-Ouchy, 9 Punkte Vorsprung auf GC. Das 2:1 gegen den FC Servette war ein wichtiger Sieg für den FCB, der sich in der Tabelle auf den 9. Rang nach vorn geschoben hat.

Kaum vorstellbar jedenfalls, dass der St.-Jakob-Park in dieser Saison noch mal so gut gefüllt sein wird wie am Sonntag: 25’655 Menschen waren gekommen. Nur drei Heimspiele waren in dieser Spielzeit besser besucht: die Partien gegen den FCZ sowie gegen YB. Und in den restlichen drei Heimspielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte zeichnen sich nun deutlich kleinere Kulissen ab.

Es kommt drauf an: Gewinnt der FCB auch im nächsten Spiel gegen Luzern, dann ist die Luft draussen und der FCB gerettet.

FC Basel FC Servette Sieg Tabelle Abstieg Barrage

