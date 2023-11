Basel: Aus dem Auto «krabbelten» zwei Minderjährige

In den Kommentaren unter dem Beitrag fragt man sich, wie das in einer 30er-Zone überhaupt möglich war. Laut der Polizei konnten die beiden Jugendlichen nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung angehalten werden. Die beiden Personen wurden im Auftrag der Jugendanwaltschaft festgenommen. In der Folge des Unfalls musste die Breisacherstrasse zwischen der Kreuzung Florastrasse und Erasmusplatz während vier Stunden gesperrt werden.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Stadt Basel BS: Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto verletztAm 31.10.2023, um 17:45 Uhr ereignete sich beim Spalenring Ecke Heinrichsgasse ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fahrrad.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: – und der FC Basel zaubert Fabio Celestini aus dem HutEinen Tag vor dem kapitalen Cup-Achtelfinal in Kriens trennt sich der FC Basel doch noch von Coach Heiko Vogel. Übernehmen tut Fabio Celestini per sofort. Er bekommt einen Vertrag bis Ende Saison.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Delikatessen aus der Unterwelt: Stadtpilze Basel züchtet Pilze im UntergrundAusternseitling, Igelstachelbart und Schmetterlingstrameter

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Fussgänger von Auto erfasst – Fahrerflucht ++ Autofahrer unter Drogeneinfluss verunfalltHier finden Sie alle wichtigen Informationen der Blaulicht-Organisationen aus den beiden Basel.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

BZBASEL: Verletzter Fahrradfahrer liegengelassen ++ Fussgänger von Auto erfasst – Fahrerflucht ++ Autofahrer unter Drogeneinfluss verunfalltHier finden Sie alle wichtigen Informationen der Blaulicht-Organisationen aus den beiden Basel.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Gott bleibt in der Verfassung – weniger aus Überzeugung, sondern aus technischen GründenDas Luzerner Parlament will die Präambel in der Kantonsverfassung vorerst nicht verändern.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕