Barry-Callebaut-Aktien sind nach Strategieupdate gefragt

In diesen Jahren erwartet das Unternehmen erst ein gleichbleibendes Volumen und EBIT, danach ein «moderates Volumenwachstum» und «stärkerer EBIT-Zuwachs».zeigt sich in seinem ersten Kommentar nicht gerade euphorisch über die Aussichten. «Angesichts des derzeitigen Umfelds und der zunehmenden Nachhaltigkeitsanforderungen in den kommenden Jahren wird der Weg lang und holprig sein.

Und dabei setze das Board offenbar grosse Hoffnungen in den seit Frühling amtierenden CEO Peter Feld. Er habe nämlich für seine kurze Zeit im Amt über 6,7 Millionen Franken erhalten, davon 2528 Aktien.

Allgemein sind die Anlageprofis nun aber gespannt auf den Beginn des Investorentages, der ab 14.00 Uhr Schweizer Zeit in London stattfindet. Dort dürfte das Management dann noch weiter erläutern, wie es seine neue Strategie genau umsetzen möchte.

