Barfußlaufen: Eine puristische Art des Laufens

Damit praktiziert Eva Lockstädt in puristischer Form, was immer populärer wird: Barfusslaufen. Das soll die Muskulatur stärken, den Gang verbessern, die Haltung aufrichten, Verletzungen vorbeugen und sogar gegen Gelenkschmerzen helfen.

Tatsächlich gehört einiges dazu, um auf Fuss- statt Gummisohlen durchs Leben zu gehen. Wehe Waden, Abschürfungen zwischen den Zehen, schmerzende Fersen, zwickende Knie – gerade zu Beginn meckert der Körper über das Ungewohnte. Von den Blicken und Fragen der anderen ganz zu schweigen: Ohne Schuhe durch den Supermarkt, die U-Bahn oder ein Restaurant laufen? «Dafür braucht man mehr als Hornhaut an den Füssen», sagt Lockstädt.

nahe. Auch Höhlenmalereien und Fundstücke stützen die Annahme, dass uns Schuhe schon sehr lange begleiten. Ötzi etwa trug ein Modell aus Leder mit Bastfasern und Heufütterung. Schuhe haben Spuren in unserer Evolution hinterlassen: Untersuchungen an menschlichen Knochen zeigen zum Beispiel, dass Länge und Dichte von Zehenknochen im Laufe der Zeit abgenommen haben.

werden. «Man muss also immer ein bisschen aufpassen, wenn Barfussgehen als das Natürlichste der Welt dargestellt wird», sagt Stukenborg-Colsman. Zumal es etwa für Menschen mit Diabetes gefährlich sein kann.Christina Stukenborg-Colsman, Orthopädin

Eine Brücke zwischen Ursprung und Moderne sind sogenannte Barfuss- oder Minimalschuhe. Sie machen Barfusslaufen möglich, ohne barfuss zu sein. «Das ist für viele ein guter Kompromiss», urteilt die Medizinerin. Barfussschuhe zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, eine dünne, flache Sohle und grosse Flexibilität aus – man sollte sie in alle Richtungen rollen und knautschen können.

