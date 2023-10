Bärendreck: Die umstrittene Lakritze mit salzig-scharfer Note

In der Schweiz ist die Bärendreck genannte Lakritze längst nicht so beliebt wie in Nordeuropa.Spätestens beim Bärendreck (Lakritze) scheiden sich die Geister von Süssigkeiten-Liebhabern. Manch eine Geniesserin mag vielleicht noch einfachen Bärendreck, der aus den Wurzeln des Echten Süssholzes gewonnen wird. Umstrittener ist hingegen die Variante mit salzig-scharfer Note, die Ammoniumchlorid enthält – auch bekannt als Salmiak.

In Skandinavien und den Niederlanden beliebt, ist Salzlakritz hierzulande eher gewöhnungsbedürftig. In Deutschland muss diese Variante sogar laut Verordnung ausdrücklich als «Erwachsenen­lakritz» gekennzeichnet werden, da Ammoniumchlorid in höheren Dosen die Gesundheit beeinträchtigen kann.

Warum hat die Erwachsenen-Lakritze ihre Fans? Womöglich haben sie einen ausgeprägteren sechsten Sinn. Forscherinnen und Forscher der University of Southern California in Los Angeles wollen nämlich eine weitere Sinnes­wahrnehmung gefunden haben. headtopics.com

Dass die Zunge auf Ammoniumchlorid reagiert, ist schon lange bekannt. Doch nicht, welches Empfängermolekül (Rezeptor) dort genau dafür verantwortlich ist. Das Forscherteam konnte jetzt zeigen: Salmiak aktiviert einen Rezeptor auf Sinneszellen, von dem man bereits weiss, dass er auch sauren Geschmack wahrnimmt.

Das lässt sich nicht nur an Zellkulturen beobachten: Tatsächlich änderte sich das Verhalten von Mäusen je nachdem, ob sie den Salmiak-Rezeptor besassen. Wenn er funktionierte, mieden die Mäuse Wasser, dem Ammoniumchlorid zugesetzt war. Funktionierte er nicht, wurden die Tiere nicht vom Geschmack des Salmiak-Wassers abgeschreckt. headtopics.com

Umami brauchte nach seiner Entdeckung fast 80 Jahre, um als fünfte Geschmacksrichtung anerkannt zu werden. Womöglich ist die Fähigkeit, Ammoniumchlorid zu schmecken, ein wertvoller Schutzmechanismus. Der Salmiak-Rezeptor hat sich im Laufe der Evolution erhalten, man findet ihn in Fadenwürmern, Fruchtfliegen, Hühnern, Mäusen – und eben beim Menschen. Stoffwechselprodukte des Ammoniumchlorids könnten in hohen Dosen giftig sein, sagt Emily Liman, Leiterin der Studie: «Es ergibt deshalb Sinn, dass wir Geschmacksmechanismen entwickelt haben, um es zu erkennen.

