Banken finanzieren Lehrstühle: Kontroverse Meinungen über die Ausbildung von Wirtschaftswissenschaftlern

WOCHENZEİTUNG: «Anatomie d’une chute»: Die Welt ist alles, was der Fall istWenn Forensik und Psychoanalyse bei der Wahrheitssuche nicht mehr weiterhelfen: Der Siegerfilm von Cannes besticht mit einer überirdisch guten Hauptdarstellerin und einem Kind, das auch nicht ganz von dieser Welt scheint.

Herkunft: Wochenzeitung | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: LMU-Professor erhält 14 Millionen Euro Synergy Grant für ForschungsprojektLMU-Professor Knut Müller-Caspary von der Fakultät für Chemie und Pharmazie wird mit einem Synergy Grant des Europäischen Forschungsrats in Höhe von 14 Millionen Euro ausgezeichnet. Das geförderte Projekt vereint Biowissenschaft und Physik: Durch eine Verbesserung der Elektronenmikroskopie sollen Forscher sehr kleine Proteine analysieren können.

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Krimiserie «Tschugger»: Wallis ist zurück – mit Witzen über LoredanaTschugger ist wieder da: Der Walliser Polizist Bax hat sich nach Bern abgesetzt und ist zum Hipster geworden. Auch die dritte Staffel des schrägen Schweizer Krimis bleibt frisch.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Der SCB ist nicht mehr Europas Liebling: CEO Lüthi: «Das interessiert mich nicht»Die Kölner Haie lösen den SCB als Zuschauermagnet Nummer 1 in Europa ab. Für Geschäftsführer Marc Lüthi kein Problem. Wird die Stehrampe bald verkleinert?

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Beluah ist die neue Miss FürstenlandViehzucht - Beluah ist die neue Miss Fürstenland: Die vierjährige Kuh von Fränzi und Matthias Süess siegte souverän. Der Vereinscup geht an die Braunviehzüchter aus Eggersriet.

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Macron ist abgereist: Die Lektionen für die SchweizNach dem zweitägigen Staatsbesuch ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend wieder abgereist. Die Präsidentenmaschine hob um 18.45 Uhr, mit mehr als einer Stunde Verspätung auf das Programm, vom Flughafen Genf-Cointrin in Richtung Paris ab

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »