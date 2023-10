Bank erzielt höheren Gewinn im dritten Quartal

Der Geschäftsertrag stieg in den Monaten Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent auf 457,4 Millionen Franken, wie die Bank am Freitag mitteilte. Beim Geschäftserfolg, der die operative Leistung einer Bank angibt, erzielte dieUnter dem Strich erzielte die Bank einen deutlich höheren Reingewinn von 198,0 Millionen Franken, was rund 30 Millionen mehr ist als in der Vorjahrsperiode.

Nicht ganz an den Vorjahreswerten anknüpfen konnte der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Dieser ging leicht auf 88,3 Millionen Franken zurück (-2,3 Prozent). Derweil legte der Erfolg aus dem Handelsgeschäft um fast 10 Prozent zu und erreichte mit 49,5 Millionen einen Rekordwert.Der Personalaufwand stieg vor allem wegen Neueinstellungen um 4,9 Prozent an. Noch etwas stärker legte der Sachaufwand (+5,8 Prozent) zu.

Bei den Neugeldern konnte die LUKB weiter von Zuflüssen profitieren. Seit Jahresanfang legten die verwalteten Vermögen um 1,67 Milliarden Franken auf nunmehr 37,83 Milliarden zu. Im Vergleich dazu hatte die LUKB im ganzen Vorjahr 2022 lediglich 1,42 Milliarden an Neugeldern anziehen können.Für das Gesamtjahr erwartet die LUKB weiterhin einen Konzerngewinn in der Bandbreite zwischen 250 bis 265 Millionen Franken. headtopics.com

Zudem wird eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in der Höhe von 2,50 Franken je LUKB-Namenaktie angepeilt. «Damit halten wir unsere Ausschüttung pro Aktie auf dem bisherigen Niveau - auch mit der grösseren Anzahl Aktien aufgrund der im Frühjahr durchgeführten Kapitalerhöhung», sagte Salzmann weiter.

