Bald eine Viertelstunde länger von Bremgarten nach Zürich? Im April 2024 fährt die S17 nur eine Teilstrecke

Bei den oben erwähnten Haltestellen kann diese Frist nicht eingehalten werden. Es musste deshalb eine Zwischenlösung her. Bereits jetzt bietet die AVA Menschen im Rollstuhl den Service, dass sie anrufen können, wenn sie den ÖV nutzen wollen. Es wird dann jemand an die entsprechende Haltestelle geschickt, welcher der Person mit einer Rampe beim Ein- und Aussteigen hilft.

Spontane Zugreisen sind für die Betroffenen so kaum möglich. Warum konnte der Umbau der Bahnhöfe nicht schon früher realisiert werden? Briner erklärt: «Man muss bei jeder Sanierung ein Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr einreichen. Die Genehmigung dauert jedes Mal sehr lange.»Die AVA sucht seit dem 26. Oktober einen Ersatzbus-Anbieter für den kommenden Frühling und hat dies öffentlich ausgeschrieben.

Während der vier Wochen, in denen die Ersatzbusse verkehren, müsse man mit Verspätungen rechnen. Gerade während der Stosszeiten sei es naheliegend, dass der Bus im Stau feststeckt und deshalb nicht rechtzeitig von A nach B kommt. «Wir werden den Online-Fahrplan entsprechend anpassen», sagt Briner, «es kann zum Beispiel sein, dass man ab Dietikon einen späteren Anschlusszug nach Zürich nehmen muss».

Um die Fahrzeiten so genau wie möglich bestimmen zu können, fahre der Bus die besagte Strecke im Voraus ab. Für die Pendelnden werde es vorübergehend auch etwas weniger komfortabel, denn der Bus bietet ein geringeres Platzangebot als die Bahn.

