Bahnersatz Glarnerland: SBB sind mit der Busbetreiberin nicht glücklich

SUEDOSTSCHWEİZ: Bahnersatz Glarnerland: SBB sind mit der Busbetreiberin nicht glücklichSchon der Bahnersatz Schwanden–Linthal hatte gravierende Mängel. Bei dessen Verlängerung bis Ziegelbrücke sagen nun die SBB ziemlich offen, dass sie mit der Busfirma Domo Reisen nicht zufrieden sind.

BZBASEL: Die Baudirektoren beider Basel im grossen Interview: Esther Keller und Isaac Reber über Rheintunnel, Bachgraben und Tiefbahnhof SBBWie steht Esther Keller zum Teilrückbau der Osttangente? Warum will Isaac Reber acht Spuren bei Schweizerhalle? Ein Gespräch von Rheintunnel bis Tiefbahnhof.

SRFSPORT: Fischbacher: «Hätte mir das vor einem Jahr jemand gesagt, ich hätte es nicht geglaubt»Marco Fischbacher wird in Sölden mit 26 Jahren seine Weltcup-Feuertaufe erleben. Entsprechend ist er voller Vorfreude.

SRFSPORT: Mettler: «Würde ich nicht in die Top 30 fahren wollen, müsste ich nicht an den Start»Josua Mettler geht erstmals in einem Weltcup-Riesenslalom an den Start. Der 25-Jährige hat einen Plan.

TAGESANZEİGER: Lyon verletzt: «Das ist nicht Sport, das ist nicht Fussball»Ein Angriff auf den Lyon-Bus, ein blutüberströmter Weltmeister, eine Spielabsage: Die Attacke mutmasslicher Marseille-Ultras ist der nächste Tiefpunkt einer eskalierten Rivalität.

BERNERZEİTUNG: Wenn Jugendliche keine Stelle finden: Zwischen Mehlstaub und Melasse fand sie ihr berufliches GlückDie Berufswahl war für Aleksandra Pajic eine Herausforderung. Die Hindelbankerin nutzte ein Brückenangebot von Heks – und ein neuer Weg tat sich auf.

