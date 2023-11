Baggerchef auf Vierwaldstättersee gibt Einblick in seine Arbeit: «Es ist auch nach 25 Jahren noch beeindruckend»

Recherchen zeigen, wo Brüssel der Schweiz entgegenkommt und wo es noch klemmt.Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

LUZERNERZEITUNG: «Chevy» leistet ganze Arbeit: Polizeihund stellt Einbrecher in flagrantiAuf der Suche nach einem Schlafplatz haben drei Männer versucht, in eine Pfadihütte einzubrechen. Sie konnten in flagranti erwischt werden – auch dank Polizeihund Chevy.

BERNERZEITUNG: Kommt jetzt die 4-Tage-Woche?: Der Kampf um weniger Arbeit geht in die nächste RundeEin neues Arbeitsmodell mit mehr Freizeit könnte dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ein KMU in Spiez zeigt, wie das funktioniert.

LUZERNERZEITUNG: «Hier ist der Tod nicht zu Gast, er lebt mit uns»: Wie Schwerkranke im Kanton Luzern von uns gehenWo und wie verbringen Sterbende ihre letzten Tage und Momente? Ein Einblick ins Ende zum Anlass des Feiertags der Verstorbenen.

BAUERNZEITUNG1: «Es braucht eine Grundhygiene im Umgang mit Vögeln»Die Zürcher Kantonstierärztin Regula Vogel schaut auf eine 30-jährige Amtszeit zurück. Ihre Arbeit während dieser Jahrzehnte sind geprägt von einem gesellschaftlichen Wandel.

NAU_LIVE: Grüne Genfer Ständerätin Mazzone kandidiert nicht für BundesratDie Grüne Genfer Ständerätin Lisa Mazzone hat sich gegen eine Kandidatur als Bundesrat entschieden. Sie möchte ihre Arbeit fortsetzen.

BLUENEWS_DE: Genfer Ständerätin Lisa Mazzone verzichtet auf BundesratskandidaturDie Genfer Ständerätin Lisa Mazzone wird nicht für ihre Partei der Grünen für den Bundesrat kandidieren. Sie möchte ihre Arbeit als Ständerätin fortsetzen.

