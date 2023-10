Badieintritt auf 30 Franken erhöhen? Welche drastischen Einsparungen der Wohler Schüwo Park machen müsste

Als der Schüwo Park am 21. Oktober 2018 eingeweiht wurde, da herrschte grosse Freude über die Anlage, die «einzigartig für den Kanton Aargau» sei, so der damalige Landammann Alex Hürzeler. Wohlens Gemeindeammann Arsène Perroud sagte: «Diese Sportstätte hat für die ganze Region eine wichtige Bedeutung.

Der FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Schaffhausen war nach einer Viertelstunde durch Simone Stroscio in Führung gegangen.

Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet. headtopics.com

Weiterlesen:

AargauerZeitung »

Schüwo Park: Einzigartige Sportanlage für die ganze RegionDer Schüwo Park im Kanton Aargau wird als einzigartiger Anziehungspunkt und beliebtes Ausflugsziel für die ganze Region gefeiert. Die Einweihung im Oktober 2018 sorgte für grosse Freude und wurde als wichtige Bedeutung für die Gemeinde und die Region betont. Weiterlesen ⮕

Bund korrigiert Hochrechnung seiner Finanzen nach untenFür das laufende Jahr rechnet der Bund mit einem Finanzierungsdefizit von 1,8 Milliarden Franken… Weiterlesen ⮕

Kaufkraft: Schweizer können im Jahr 47‘000 Franken ausgebeLaut einem Kaufkraft-Vergleich haben Schweizer jährlich 47'000 Franken zur Verfügung. Dies reicht in Europa nur zu Rang zwei hinter Liechtenstein. Weiterlesen ⮕

Gotthard: Schaden könnte über 100 Millionen Franken betragenAllein bei der Infrastruktur rechnen Fachleute und Verkehrspolitiker mit Kosten in Höhe eines hohen zweistelligen Millionenbetrags. Doch das ist für die SBB nur der Anfang. Weiterlesen ⮕

Das ist beim 58 Millionen Franken teuren Saviva-Neubau auf dem Reichholdareal geplantDie Gastrogrosshändlerin zieht auf die Südseite des Werkplatzes bei Lupfig und Hausen. Was sie von ihrem Areal fernhalten will, welche Tiere auf ihrem Dach gern gesehen sind und wieso es nur wenige Veloparkplätze gibt. Weiterlesen ⮕

Schweizer Hagel rechnet mit Schäden von 22 Millionen FrankenDie Versicherungsgesellschaft Schweizer Hagel hat die Schadenssumme an landwirtschaftlichen Kulturen für das laufende Jahr auf 22 Millionen Franken geschätzt. Die Nachfrage nach Versicherungslösungen für Trockenheit, Starkregen oder Frost steigt gemäss Mitteilung laufend an. Weiterlesen ⮕