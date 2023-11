Bachelor Fabrizio beleidigt Kandidatinnen live auf Tiktok

In einer Live-Übertragung auf Tiktok hat Bachelor Fabrizio Behrens drei Kandidatinnen als «Bitches» und «gottlose Miststücke» bezeichnet. In einem Statement teilt er anschliessend mit, dass er sich «aus den Emotionen heraus unüberlegt geäussert und die Gefühle von Kandidatinnen verletzt hat». Also ein einmaliger Ausrutscher? Die drei von Fabrizio beschimpften Kandidatinnen widersprechen.

Eigentlich kämpfen Rosalinda (23), Verena (26) und Marcelline (30) in der laufenden Staffel noch um das Herz des Rosenkavaliers. Doch bereits bei den Dreharbeiten in Thailand soll es hinter den Kulissen zu Streit gekommen sein. Seit die drei sich nun auf Social Media gegen Fabrizios Beschimpfungen wehren, hätten sie viel Zuspruch von Frauen erhalten, wie sie 20 Minuten verraten. «Ich habe mehrere Nachrichten von Frauen erhalten, die Ähnliches mit ihm erlebt haben», erzählt etwa Verena. 20 Minuten liegen Sprachnachrichten vor, die Verenas Darstellung stützen. Auch in den Kommentarspalten sind solche Andeutungen zu lese

:

