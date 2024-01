Avi Avital: Die Mandoline in der Welt der klassischen Musik

Avi Avital hat die Mandoline in der Welt der klassischen Musik salonfähig gemacht. Am Mittwoch, 24. Januar, tritt der israelische Virtuose in der Martinskirche auf. Avi Avital hat eine Sonderstellung in der klassischen Musikszene. Mit seinen Bach-, Vivaldi- und Scarlatti-Transkriptionen hat der 1978 in Israel geborene Virtuose der Mandoline zu einer breiten Akzeptanz verholfen.

«Die Mandoline war so populär, dass man sie ähnlich wie heute die Ukulele nicht ernst nahm», sagt Avital im Gespräch mit der BaZ. «Weil sie leicht zu spielen und sehr verbreitet war, galt die Mandoline als Feierabendinstrument, auf dem nur Amateure herumklimperten.» Mit einer eigens für ihn gebauten Mandoline bespielt Avital heute die berühmtesten Konzerthallen der Welt und begeistert Menschen von New York bis Peking. Er ist aber kein Klassik-Purist, eher sieht sich Avital als «Genre-fluid»





