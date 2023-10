Autovermieter Hertz senkt Tempo beim Ausbau der Elektro-Flotte (Symbolbild) - sda - KEYSTONE/AP/NOAH BERGER

Man werde den Anteil von Elektroautos langsamer ausbauen als zuvor erwartet, sagte Firmenchef Stephen Scherr bei der Vorlage von Quartalszahlen am Donnerstag.auch den Wiederverkaufswert der zuvor gekauften Flotten-Fahrzeuge gesenkt hätten. Zum anderen seien Schadensreparaturen bei Elektroautos in etwa doppelt so teuer wie bei Verbrennern.

Hertz hatte im vergangenen Quartal insgesamt gut 562'000 mietbare Fahrzeuge weltweit, darunter rund 442'000 in den USA. Elektroautos hätten einen Anteil von etwa elf Prozent an der Hertz-Flotte – undDer Konzern habe zwar zuvor das Ziel ausgegeben, dass bis Ende 2024 ein Viertel der Flotte elektrisch sein soll – «aber das ist nicht in Stein gemeisselt». headtopics.com

Weiterlesen:

nau_live »

Elektroautos in den USA: Nachfrage schwächer als erwartetDie Nachfrage nach Elektroautos in den USA ist schwächer als erwartet. Obwohl mehr als die Hälfte der US-Amerikaner einen Kauf erwägen, entscheiden sich nur knapp acht Prozent tatsächlich für ein Elektroauto. Dieser Rückschlag betrifft die gesamte Branche, einschließlich Tesla und General Motors, der ab 2035 keine Benzinwagen mehr herstellen will. Weiterlesen ⮕

Polestar: Der neue digitale Marktplatz für AutosPolestar, die Elektro-Performancemarke, verkauft ihre Autos ausschließlich online. Der neue Polestar 3, der erste Elektro-SUV, kann vor dem Kauf nur im Internet besichtigt werden. Ein zukünftiger Besitzer erklärt, warum er ein Auto kauft, das er noch nie gesehen hat. Weiterlesen ⮕

Tesla-Händler in Corte Madera, Kalifornien: Trendwende am AutomarktDie Nachfrage nach Elektroautos in den USA ist schwächer als erwartet. Mehr als die Hälfte der US-Amerikaner erwägen einen Kauf, aber nur knapp acht Prozent entscheiden sich letztendlich für ein Elektroauto. Weiterlesen ⮕

Good News: Malaria-Impfstoff senkt frühkindliche SterblichkeitDer erste zugelassene Malaria-Impfstoff senkt die Zahl der Todesfälle bei Kleinkindern um 13 Prozent. Das hat eine umfassende Analyse in Afrika ergeben. Weiterlesen ⮕

Good News: Malaria-Impfstoff senkt frühkindliche SterblichkeitDer erste zugelassene Malaria-Impfstoff senkt die Zahl der Todesfälle bei Kleinkindern um 13 Prozent. Das hat eine umfassende Analyse in Afrika ergeben. Weiterlesen ⮕