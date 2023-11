Autor Mikael Krogerus hat ein Buch über das Elternsein geschrieben

Autor Mikael Krogerus hat ein Buch übers Elternsein geschrieben. Keinen Ratgeber, sondern einen sehr offenen Erfahrungsbericht. Im Interview verrät er, was er anders machen würde, könnte er noch einmal von vorn anfangen. Mikael Krogerus, Ihr Buch heisst «Elter werden» und nicht Vater werden.

Wollten Sie die Lebenswirklichkeit von Eltern bewusst vom Geschlechterdiskurs lösen? Nein, überhaupt nicht! Ich suchte einfach nach einem Wort, das dieses Gefühl beschreibt, wenn man zum ersten Mal sein Kind in den Armen hält, diese Mischung aus Zuneigung und Überforderung. Alles ändert sich. Alles wird verbindlich. Die Selbstbezogenheit nimmt ab. Man lernt über Nacht, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen, und auch, was es heisst, sie zu tragen. Und dass das etwas vom Schönsten ist. Aber auch vom Schwerste





tagblatt_ch » / 🏆 32. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kolumne Krogerus & Tschäppeler: Welche Begegnungen haben Ihr Leben am meisten bereichert?Gehen Sie einfach in sich – mit der 80/20-Regel.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Das neue Buch von Gabriel Palacios soll zu einem glücklicheren Leben führenFür einen Termin bei Gabriel Palacios beträgt die Wartezeit zwei Jahre. Nun hat der Hypnosetherapeut einen Besuch in Chur abgestattet und verrät, was die Vision von seinem neuen Buch ist.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Mit diesem 169-seitigen Buch erhält Habsburg ein Stück GeschichteDas neue Werk von Marianne Spiess basiert auf 20 historischen Briefen zwischen 1872 und 1920. Welche Geschichte die Autorin beim Schreiben emotional berührte und was an der Vernissage am Sonntag geplant ist.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Neues Buch von Papst Franziskus erscheint im Frühjahr 2024«Leben. Meine Geschichte in der Geschichte» – im neuen Buch von Papst Franziskus werden historische Ereignisse mit seinen persönlichen Erinnerungen kombiniert.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

«Es kommt schon gut»: Das neue Buch von -minu macht Mut28 Geschichten aus dem Leben gegriffen und in einem Buch gebündelt. Drei davon las der Autor an der Vernissage – auf Baseldytsch – vor und rührte dabei zu Tränen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

«Baumgartner»: US-Bestsellerautor Paul Auster legt neues Buch vorAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »