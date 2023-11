Autonome Druckerei: Ein 25 Tonnen ­ schweres Problem

Einen ganzen Tag verbrachte Stella Bollinger vom Druckkollektiv der Reitschule mit der Heidelberg Printmaster PM 74–4. Es war in diesem Frühjahr, etwas ausserhalb von Reykjavík, in einer alten Lagerhalle. Die Maschine war nicht neu und etwas dreckig, aber gut in Schuss. Bollinger war begeistert von der Bedienung, dem exakten Druck, den Farben. Seit jenem Tag hat sie die Maschine nicht mehr gesehen.

Die Heidelberg Printmaster aus Island sollte eigentlich die aktuelle Maschine der Reitschule-Druckerei ersetzen. Diese ist ebenfalls von der Firma Heidelberg, auch wenn man das nur mit etwas Fantasie erkennt. Vom Schriftzug kleben nur noch das H, drei E, ein R und das G auf dem Rahmen. Die Maschine mache viele Schwierigkeiten, und so müsse man viel Zeit für Reparaturen aufwenden, erzählt Bollinger in einem Sitzungsraum der Reitschule.

Die Lebensdauer einer Offsetdruckmaschine beträgt bei guter Pflege vielleicht 15 Jahre. Das Modell in der Reitschule ist 27 Jahre alt. Schon seit zehn Jahren legt das Kollektiv Geld für eine neue Maschine zur Seite. Letztes Jahr hatte es dann auf einer Onlineplattform das Inserat für die Heidelberg Printmaster PM 74–4 gefunden. Ein Händler aus Hamburg bot die Maschine aus Island an. Der Preis passte, Bollinger flog nach Reykjavík und schaute sie sich an.

Nach der Überweisung begannen in Bern die Vorbereitungen. Die mit anreisenden Techniker brauchten eine Unterkunft, und um die Maschine in zwei Teilen in die Drucki zu bringen, mietete man einen Gabelstapler. Als alles für die grosse Ankunft bereit war, sagte der Zwischenhändler ein erstes Mal ab. Ein Mitarbeiter sei krank. Die Unterkunft wurde storniert, das Datum für die Gabelstaplermiete verschoben, da folgte bereits die zweite Absage aus Hamburg, dann die dritte.

