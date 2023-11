Automatisierung gefährdet jeden zehnten Büro-Job in der Schweiz

In anderen Bereichen gebe es dafür neue Jobs, etwa im Marketing oder im Kundendienst. Auch in der Vergangenheit seien zehn Prozent der Stellen durch Automatisierung weggefallen, zugleich habe es aber auch 14 Prozent neue gegeben. Zudem können sich die Angestellten laut Studie nun auf strategische Aufgaben konzentrieren, weil Routinetätigkeiten wegfallen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Ihr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbHIhr Partner SBS Sicherheitsdienst und Bewachung (Schweiz) GmbH bietet professionelle Sicherheitsdienstleistungen in der Schweiz an.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

20MIN: Ex-Miss-Schweiz Rinderknecht führt beim BörsenspielDie ehemalige Miss Schweiz Dominique Rinderknecht ist derzeit die erfolgreichste Teilnehmerin beim Börsenspiel von 'Finanz und Wirtschaft'. Obwohl sie keine Erfahrung mit Aktien hat, hat sie dank ihrer Investitionen in alternative Energien und Schweizer Traditionsfirmen bisher Gewinne erzielt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Wetter: Tief Ciarán bringt auch der Schweiz kräftige WindböenÜber dem Atlantik bildet sich derzeit ein Orkantief. Dieses bringt vor allem England und Frankreich stürmisches Wetter – aber auch hier wird es ungemütlich.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

AARGAUERZEITUNG: Schweiz beantragt weitere 90 Millionen Franken für humanitäre Hilfe in GazaDie Schweizer Landesregierung beantragt dem Parlament weitere 90 Millionen Franken für humanitäre Hilfe in der Region, wie Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) am Mittwoch an einer Medienkonferenz bekannt gab. Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal und der bewaffnete Konflikt droht die ganze Region zu destabilisieren.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: – Wie zwei junge Österreicher dank der Schweiz die Hockeywelt erobernVia ZSC und Kloten zum NHL-Draft: Die 19-jährigen Österreicher Vinzenz Rohrer und David Reinbacher und ihr typischer Weg für Hockeyspieler aus Vorarlberg.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Schweiz trifft auf Kanada, Schweden und Italien bei Eishockey-WeltmeisterschaftDie Schweiz wird bei der Eishockey-Weltmeisterschaft auf die Rekord-Sieger Kanada, Schweden und Italien treffen. Eine mögliche Neuaufteilung der Gruppen könnte erfolgen, falls Russland und Belarus aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine vom Turnier ausgeschlossen werden. Die Entscheidung des Weltverbandes IIHF wird im Frühjahr 2024 erwartet. Die restlichen drei Plätze neben Gastgeber Italien werden in Qualifikationsturnieren im Spätsommer 2024 ermittelt. Bei einem Ausschluss Russlands würde die Slowakei als Weltranglisten-Neunte nachrücken.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕