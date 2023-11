Autofahrerin missachtet polizeiliche Anweisungen und fährt in fahrunfähigem Zustand weiter

Das Auto mit österreichischen Kontrollschildern fuhr auf der Autobahn A1 von Wil Richtung St.Gallen und fiel anderen Verkehrsteilnehmern wegen der unsicheren Fahrweise auf. Kurz nach der Autobahneinfahrt Wil konnte eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen das Auto feststellen. Es wurde von einer weiblichen Person gelenkt und fuhr mit ca. 40 km/h in Schlangenlinien, wobei es zu mehreren Beinah-Kollisionen mit der Mittel- und Randleitplanken kam.

Erst nachdem das Blaulicht des Patrouillenfahrzeug eingeschaltet wurde, leistete die Frau Folge und fuhr mit ihrem Auto hinter dem Patrouillenfahrzeug her. Bei der Ausfahrt Oberbüren versuchten die Polizisten abermals, das Auto von der Autobahn zu weisen. Die Frau schenkte den Anweisungen jedoch erneut keine Beachtung und setzte ihre Fahrt Richtung St.Gallen fort.

Bei der Ausfahrt Gossau, wo wegen einer Nachtbaustelle alle Fahrzeuge von der Autobahn geleitet wurden, konnte das Auto schliesslich angehalten werden. Die Fahrerin, eine 50-jährige Frau, wurde für fahrunfähig befunden.

Weiter stellte sich heraus, dass sie keinen Führerausweis besitzt. Sie musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben sowie ein Bussen- und Kostendepositum im dreistelligen Bereich hinterlegen.

LUZERNERZEİTUNG: Nach Unfalltod bekommt Markus Walther eine letzte Aufgabe – und das Publikum eine abwechslungsreiche Komödie gezeigtAuf der Stansstader Theaterbühne geht es derzeit turbulent zu und her. Die Komödie «Irgendwo im Nirgendwo» kommt beim Publikum gut an.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

NAU_LİVE: A1 bei Gossau SG: Fahrunfähige Autofahrerin (50) ignoriert PolizeiAm Sonntag war eine Autofahrerin (50) auf der A1 in auffälliger Fahrweise unterwegs. Sie wurde in Gossau SG angehalten. Sie verfügte über keinen Führerausweis.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

SUEDOSTSCHWEİZ: Unfall in Bilten: Autofahrerin will Wildtier ausweichen und kollidiert mit SteinhaufenAuf der Landstrasse in Bilten ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen. Eine 38-Jährige wollte einem Wildtier ausweichen und kollidierte dabei mit einem Steinhaufen.

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

BLUENEWS_DE: Darum bleibt der Zustand von Michael Schumacher geheimAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Darum bleibt Michael Schumachers Zustand ein GeheimnisVor knapp zehn Jahren verunglückte Rennfahrer Michael Schumacher schwer. Über seinen Gesundheitszustand ist bis heute nicht viel bekannt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

20MİN: Oftringen: Frau wegen Fahrerflucht verurteiltWeil sie beim Abbiegen in Oftringen nicht aufmerksam war, rammte eine Autofahrerin einen 16-Jährigen. Dafür, und wegen Fahrerflucht, wurde sie verurteilt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »