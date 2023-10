Autofahrer verursacht Unfall nach Verfolgungsjagd mit der Polizei

Kurz vor 1.30 Uhr fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Thurgau beim Kreisel Oberwiesen ein Autofahrer durch seine unsichere Fahrweise auf.

Als ihn die Einsatzkräfte kontrollieren wollten, entfernte er sich mit übersetzter Geschwindigkeit über die N7 in Fahrtrichtung Konstanz. Bei der Autobahnausfahrt Frauenfeld Ost verliess der Lenker die Autobahn und verlor anschliessend die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Bei der Oststrasse kollidierte er mit einer Verkehrsinsel, woraufhin das Fahrzeug abhob und im gegenüberliegenden Wiesenbord zum Stillstand kam. Der 54-Jährige zog sich beim Selbstunfall leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken. headtopics.com

Weiterlesen:

polizeiCH »

Rorschach SG: Alkoholisierter Autofahrer (71) verursacht SelbstunfallAm Dienstag (24.10.2023), kurz vor 21:30 Uhr, hat ein 71-jähriger Mann auf der Pestalozzistrasse mit seinem Auto einen Selbstunfall verursacht. Weiterlesen ⮕

Arlesheim BL: Autofahrer landet nach Ausweichmanöver auf dem DachAm Dienstagabend fuhr ein Autofahrer (21) bei einem Ausweichmanöver ins Strassenbord, kippte und landete auf dem Dach. Er wurde dabei leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Autofahrer kollidiert mit Velofahrerin in ChurAm Mittwochmorgen ist es in Chur zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Velofahrerin gekommen. Die Frau verletzte sich dabei. Weiterlesen ⮕

Autofahrer flüchtet zu Fuss und wird von Polizeihund Rusty gestelltEin Mann flüchtet vor einer Polizeikontrolle. Bei der anschliessenden Fahndung wurde er von einem Polizeihund gestellt. Weiterlesen ⮕

Selbstunfall in Herisau AR: Autofahrer (30) prallt gegen LeitplankeAm Mittwoch kollidierte ein Autofahrer in Herisau AR mit der Leitplanke. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, es entstand hoher Sachschaden. Weiterlesen ⮕

Velofahrer von Autofahrer ins Gesicht geschlagenEin 54-jähriger Velofahrer wurde von einem Autofahrer ins Gesicht geschlagen, nachdem es zu einer leichten Streifkollision gekommen war. Der Velofahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Zuger Polizei zu melden. Weiterlesen ⮕