Autofahrer verletzt sich nach Unfall auf der Altbürerstrasse

Am Samstag, 28. Oktober 2023, kurz nach 05:00 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Altbürerstrasse von St. Urban in Richtung Altbüron. Auf der Höhe der Bushaltestelle Tundwilerweg verlor der Autofahrer die Herrschaft über sein Fahrzeug. Dieses prallte gegen die Ortsbegrüssungstafel und überschlug sich anschliessend. Der Autofahrer verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Eine Atemalkoholprobe ergab ein Wert von 0,65mg/l. Der Autofahrer musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Die Altbürerstrasse war während ca. drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Pfaffnau-Roggliswil örtlich umgeleitet.

Pfaffnau LU: Alkoholisierter Autofahrer (30) verursacht Selbstunfall
Am Samstagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer auf der Altbürerstrasse in St. Urban einen Selbstunfall.

Pfaffnau LU: Betrunkener Autofahrer (30) überschlägt sich
Am Samstag verursachte ein alkoholisierter Autofahrer (30) auf der Altbürerstrasse in St. Urban bei Pfaffnau LU einen Selbstunfall. Er verletzte sich dabei.

