Eine Autofahrerin hat am Donnerstagabend gegen 17.10 Uhr in Römerswil bei der Bushaltestelle Hochdorf-Industriestrasse eine 39-jährige Fussgängerin touchiert. Dabei wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gefahren werden, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

In Emmenbrücke überquerte am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein 47-jähriger Mann auf der Gerliswilstrasse einen Fussgängerstreifen, als er von einem Autofahrer touchiert wurde. Der Mann verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital.

Am Freitagmorgen kurz vor 6.30 Uhr überquerte eine Frau die Thorenbergstrasse in Littau. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst und zu Boden geworfen. Die 62-Jährige wurde beim Unfall vermutlich eher leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.Das Schreckgespenst Massenentlassung geistert herum. Aktuelle Daten zeigen aber, dass der Arbeitsmarkt sowohl in der Schweiz als auch in der Zentralschweiz weiterhin robust ist. headtopics.com

Copyright © Luzerner Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Luzerner Zeitung ist nicht gestattet.

