Auto verunfallt bei Baustelle auf der St.Gallerstrasse

Am Samstag (28.10.2023), kurz vor 22:30 Uhr, ist ein 59-jähriger Mann mit seinem Auto bei einer Baustelle auf der St.Gallerstrasse verunfallt. Das Auto prallte gegen einen Baucontainer und stürzte in eine Baugrube, wo es auf dem Dach zum Stillstand kam.Ein 59-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der St.Gallerstrasse von Sevelen kommend Richtung Sargans.

Die ausgerückten Polizisten stuften den Mann als fahrunfähig ein. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete bei ihm die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Am Auto entstand Totalschaden.Dein McDonald’s in St.Gallen, Abtwil, St.Margrethen, Gossau, ZüberwangenRestaurant La Favola: Wo Qualität, Tradition und Geschmack aufeinandertreffenMONASTIC Medical Beauty in St.

Heftiger Unfall in Sargans SG: Fahrunfähig in Baucontainer gecrashtAm Samstag, kurz vor 22.30 Uhr, ist ein 59-jähriger Mann mit seinem Auto bei einer Baustelle auf der St.Gallerstrasse in Sargans SG verunfallt. Weiterlesen ⮕

Ist das jetzt ein Rechtsrutsch oder ein Rechtsrütschli?Aus dem Archiv: Parteispitzen debattieren über das Wahlergebnis Weiterlesen ⮕

Ein späterer Start in die Skisaison wäre ein wichtiger Schritt zu mehr GlaubwürdigkeitAm Wochenende startet in Sölden die Skisaison. Doch statt über Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und Co. drehen sich die Diskussionen vor allem um Arbeiten am Gletscher. Weiterlesen ⮕

Landwirt verliert Hunderte Kilo KartoffelnIn Nordrhein-Westfalen hat ein Bauer Hunderte Kilo Kartoffeln auf der Fahrbahn verteilt. Ein Auto verunfallte, ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Weiterlesen ⮕

Neue Basler Baustelle: Wer ersetzt Comas in der Innenverteidigung?Arnau Comas fehlt dem FCB für lange Zeit. Ihn zu ersetzen, wird nicht einfach. Aber die Basler haben mehrere Optionen. Aktuell böte sich zum Beispiel Renato Veiga an. Weiterlesen ⮕

Volketswil ZH: Unfall auf Waro-Kreuzung fordert VerletzteBei einem Verkehrsunfall sind am Samstagnachmittag in Volketswil ZH ein Kind sowie ein Mann verletzt worden. Weiterlesen ⮕