Auto in Spreitenbach abgefackelt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Solche Bilder sind neu für die Schweiz und für Spreitenbach, sie erinnern an Szenen aus dem Ausland, an Vororte von Paris zum Beispiel. An Halloween, in der Nacht auf Mittwoch, wurde in Spreitenbach beim Schulareal ein Auto abgefackelt. Die Feuerwehr rückt aus und verhindert, dass die Flammen auf andere Fahrzeuge übergreifen. Diese werden dennoch beschädigt. Sachschaden: 60’000 Franken

.10 Jahre Kesb: Wie sich die Kritik im Aargau zeigt – und was hier anders ist als im Rest der Deutschschweiz Seit 2013 besteht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde – und steht seither im eisigen Gegenwind. Der Aargau ist mit seinen Familiengerichten ein Sonderfall in der Deutschschweiz. Doch auch hier gibt es Kritik.Shkelqim lässt Shkelqim vergessen, Isaac macht es wie Olympiasieger Dolgopyat und Basti ist fantasti: Die Noten zum 5:2 gegen Thun Copyright © Aargauer Zeitung. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet

:

AARGAUERZEİTUNG: «Schockierende Bilder»: Spreitenbach reagiert auf Zerstörung und Vandalismus an Halloween40 maskierte Jugendliche greifen ein Polizeiauto an, und beim Schulhaus wird ein Fahrzeug abgefackelt. «Der Respekt vor fremdem Eigentum geht verloren», sagt Gemeindepräsident Markus Mötteli. Nun ergreift Spreitenbach diverse Massnahmen.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Spreitenbach AG installiert nach Halloween-Vandalen KamerasAn Halloween trieben Vandalen in Spreitenbach AG ihr Unwesen und sorgten für zahlreiche Beschädigungen. Die Gemeinde zieht nun Konsequenzen.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Egnach TG: E-Bike-Fahrer (47) nach Kollision mit Auto verletztBeim Zusammenstoss mit einem Auto wurde am Freitagmorgen in Egnach ein E-Bike-Fahrer verletzt.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Autounfall in Rickenbach LU: Trunkenbold (22) kollidiert mit Zaun und flüchtetAm frühen Mittwochmorgen kollidierte in Rickenbach, Ortsteil Pfeffikon, ein Auto mit einem Zaun und einer Kuhtränke.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

POLİZEİCH: Rickenbach LU: Alkoholisierter Autofahrer (22) kollidiert mit Zaun und flüchtetAm frühen Mittwochmorgen kollidierte in Rickenbach, Ortsteil Pfeffikon, ein Auto mit einem Zaun und einer Kuhtränke.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen »

20MİN: Auto Zürich 2023: Top 5 Elektroauto-HighlightsDas sind die Elektroauto-Highlights auf der Auto Zürich 2023: Darunter Fisker Ocean, Ford Explorer, Lexus LBX, Mini Cooper und Volvo EX30.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »