Auto hängt an Böschung in Rothenbrunnen

Am Dienstag meldete eine Person der Polizei, dass ein Auto in Rothenbrunnen GR an einer Böschung hängt. Die Autofahrerin wollte das Auto wenden und geriet über den Platzrand hinaus. Glücklicherweise konnte das Auto auf der Böschungskante stehen bleiben. Die Fahrerin hatte Alkohol getrunken und ihr Führerschein wurde sofort entzogen. Das Auto wurde am Mittag erfolgreich geborgen.

