Auto gestohlen und Täter auf der Flucht

Das Auto konnte wenig später gefunden werden, dem Täter gelang jedoch die Flucht zu Fuss.Die Stadtpolizei Winterthur bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, kurz vor 19 Uhr, fiel der aufmerksamen Besatzung eines Streifenwagens der Stadtpolizei Winterthur beim Bahnhof Oberwinterthur ein mutmasslich gestohlenes Auto auf., setzte seine halsbrecherische Flucht jedoch fort, bog links in die Römerstrasse und später rechts in die Lindberstrasse in Richtung Rychenberstrasse ab.

Weiterlesen:

nau_live »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Weckruf für die Demokratie: Deutsche Medien wollen mit einem 'Jahr der Nachricht' die Öffentlichkeit...Berlin (ots) - Mit einem 'Jahr der Nachricht' wollen die Partner der Medien-Initiative UseTheNews im kommenden Jahr auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen... Weiterlesen ⮕

«Die Stimmung ist so gereizt, dass es die Leute aussprechen»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕