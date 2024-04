Auto gerät in Gleisbett - erheblicher Sachschaden

Am Sonntagnachmittag geriet ein PW-Lenker mit seinem Fahrzeug in das Gleisbett . Er versuchte dann selbständig wieder aus diesem herauszufahren, was nicht gelang.

Am frühen Sonntagnachmittag, 14. April 2024, fuhr ein 82-jähriger Automobilist aus dem Kanton Zürich auf der Bernstrasse in Zufikon bergwärts in Richtung Berikon. In einer 180 Grad Linkskurve kam der PW-Lenker mit seinem Fahrzeug von der Strasse ab und geriet in das parallel zur Strasse verlaufende Gleisbett der Bremgarten-Dietikon-Bahn.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Gemäss ersten Aussagen des Automobilisten sei er nicht aufmerksam gewesen und daher in das Gleisbett geraten. Anschliessend habe er versucht, selbständig mit seinem Fahrzeug wieder auf die Strasse zu fahren.

Auto Gleisbett Sachschaden Verkehrsunfall

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



polizeiCH / 🏆 29. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Muss mit Kran geborgen werden: 82-Jähriger landet mit Auto im GleisbettEin Autofahrer geriet am Sonntagnachmittag in Zufikon mit seinem Fahrzeug in das Gleisbett. Vergeblich versuchte er sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, was ihm nicht gelang. Verletzt wurde niemand. Es entstand am Fahrzeug sowie an der Bahninfrastruktur jedoch ein erheblicher Sachschaden.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Zwei Männer brechen in ein parkiertes Auto ein – und werden erwischtDie Luzerner Polizei hat zwei Männer festgenommen, die am Mittwoch ein parkiertes Auto aufgebrochen haben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Ein Neuer schlägt ein, ein Entscheid gibt zu redenDrei Erkenntnisse zum Rückrundenstart in der 2. Liga AFV

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Kriens-Luzern: Ein Comeback, ein Ausfall und ein RücktrittDie Krienser können sich mit einem Sieg in Genf den zweiten Platz sichern. Im Fokus stehen ein Comeback, ein Ausfall und ein Rücktritt.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Domat/Ems GR: Stallgebäude gerät in Brand – grosser SachschadenAm Montagmorgen ist in Domat/Ems in einem Stallgebäude ein Brand ausgebrochen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Sie gehen von Auto zu Auto und stehlen: Das sind die Hotspots der «Fälleler» im AargauDiebe klauen so viele Wertsachen wie noch nie aus Fahrzeugen. Eine exklusive Auswertung der AZ zeigt, welche Gemeinden besonders betroffen sind.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »