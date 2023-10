Auto brennt auf der Fahrt nach Trin

Auf der Fahrt von Chur in Richtung Trin nahm der Lenker eines Personenwagens einen speziellen Geruch und Rauch aus dem Motorenraum wahr. Als er das Auto beim Ausstellplatz für Pannenfahrzeuge vor dem Tunnel Trin abstellte und die Motorhaube öffnete, stellte er Flammen fest.

Ein Dutzend Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr Flims hatte den Brand rasch unter Kontrolle und gelöscht. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr in Richtung Flims über Trin Dorf umgeleitet.

