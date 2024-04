Australisches Paar schockiert über hohe Preise in der Schweiz

Ein Paar aus Australien reiste für mehrere Monate um die Welt. Ein Land, das auch auf ihrer Liste stand: Die Schweiz. Laut eigener Aussage, «eines der schönsten Länder, das wir je besucht haben.» Ein Wermutstropfen aber bleibt: Die Preise in der Schweiz. Das Paar sei «absolut schockiert» gewesen, als es feststellte, dass sie in ihrem Hotel in Grindelwald BE rund 89 Franken für zwei Burger und Pommes sowie ein Getränk bezahlen mussten.

«Wir dachten, sie hätten einen Fehler gemacht», so Maria Antoniou gegenüber news.com.au. «Sparen, Sparen, Sparen» Das Paar wusste aufgrund seiner Recherchen, dass die Schweiz ein teures Reiseziel sein würde, aber Maria sagt: «Die Preise zu erleben, war dann noch einmal eine ganz andere Erfahrung.» Hätte man ihr in Australien gesagt, dass zwei Burger, Pommes und ein Getränk fast 90 Franken kosten würden, hätte sie das Restaurant verlassen, so Marias Fazi

