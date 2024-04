Australisches Paar beschwert sich über hohe Preise in der Schweiz

Knapp 90 Franken musste ein australisches Paar für zwei Burger mit Pommes und ein Getränk hinblättern. Zu viel, wie sie finden. Ein Tiktok-Clip mit der Geschichte geht derzeit viral. Das teuerste Land, das eine australische Influencerin jemals besucht habe, sei die Schweiz gewesen, sagt sie. Dennoch wollen sie unbedingt zurückkehren. Die Schweiz sei eines der schönsten Länder, das sie je besucht habe, sagt eine australische Influencerin in einem Video, das viral ging.

Ernüchterung würden aber die Preise in der Schweiz bringen. Gemeinsam mit ihrem Partner reiste die Frau vier Monate durch die Welt und ein Zwischenstopp brachte die beiden auch nach Grindelwald BE. Dort hätten die beiden für zwei Burger und Pommes sowie ein Getränk umgerechnet rund 89 Franken bezahlt

