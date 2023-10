Australischer Premierminister Albanese fordert Freilassung von Julian Assange

Besuch in Washington: Australiens Premier Albanese war in dieser Woche auf Staatsbesuch in den USA (im Bild mit US-Präsident Biden). - sda - Keystone/AP/Manuel Balce Ceneta

Der australische Premierminister Anthony Albanese hat sich bei seinem Staatsbesuch in den USA erneut für eine Freilassung des in Grossbritannien inhaftierten«Genug ist genug, das habe ich deutlich gemacht, und dass es an der Zeit ist, die Sache zu einem Abschluss zu bringen», zitierte das Blatt Albanese. Zum direkten Inhalt der Gespräche und der Reaktion Bidens wollte er sich nicht äussern.Assange sitzt seit April 2019 in einem britischen Gefängnis.

Assanges Bruder Gabriel Shipton sagte, nach einem kürzlichen Besuch im Gefängnis sei er «voller Sorge» um ihn. «Er kämpft immer noch, er hält durch, trotz allem, was er durchgemacht hat und trotz des Gegners, mit dem er es zu tun hat», erklärte Shipton. «Aber er ist nicht mehr derselbe Mann wie vor einem Jahr.» Die headtopics.com

