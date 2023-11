Ausnahmeregelungen beim Bio-Protein für die Wiederkäuerfütterung

Der Antrag des Vorstandes zur Einführung von Ausnahmeregelungen wurde einigermassen knapp von den versammelten Delegierten angenommen. Das nimmt etwas Druck aus dem System, ist aber kein Befreiungsschlag.An der Bio Suisse-DV gab es einiges zu diskutieren. Am meisten gab aber die Ausnahmeregelung beim Bio-Protein für die Wiederkäuerfütterung zu reden.

(Bild: Viktor Dubsky) An der Herbst-DV von Bio Suisse wurden vor allem die Voten zu einer Ausnahmeregelung beim Bio-Protein für die Wiederkäuerfütterung mit Spannung erwartet. Insbesondere die Produzentenorganisationen Bio Grischun sowie Bio Ostschweiz machten sich dafür stark.In Olten SO präsentierte der Vorstand seinen Vorschlag für eine Ausnahmebewilligung. Grundlage dafür waren Erkenntnisse aus einer Arbeitsgruppe, die Gespräche mit den betroffenen Kreisen (zahlreiche Gremien, Futtermühlen, Milchbranche) geführt habe. Auch eine Umfrage seitens der Produzentenorganisation Progana ist für den Vorschlag mitberücksichtigt worde

